معلمو شرق والمنتزه بالإسكندرية يٌنظمون مسيرات للحث على المشاركة بالانتخابات

شارك معلمو وموظفو إدارة شرق التعليمية وإدارة المنتزه التعليمية في تنظيم مسيرات حاشدة بالشوارع لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر 2024.

شرق في حب مصر

قالت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية لـ«الوطن»، إن معلمي الإدارة نظموا مسيرة حاشدة أثناء ذهابهم إلى لجان التصويت، وقرروا أن يكون لهم دور إيجابي أكثر من التصويت وقاموا بدعوة المواطنين للمشاركة في الماراثون.

المنتزه بتفرح

وأضاف حمادة حمادة مدير عام إدارة المنتزه أول التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن العاملين بالإدارة والطلبة تجمعوا في حب مصر ونظموا مسيرة حاشدة وشارك فيها طلبة المدارس، بهدف دعوة للمواطنين للنزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لأنه أهم حدث تمر به البلاد هذه الأيام وعلى الجميع المشاركة وإظهار صورة مصر القوية أمام العالم فالنزول يظهر وعي الشعب وقدرته على اختيار رئيسه.