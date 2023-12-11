معلمو شرق والمنتزه بالإسكندرية يٌنظمون مسيرات للحث على المشاركة بالانتخابات
كتب:
خالد غنيم
04:16 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الدكتورة همت أبو كيلة وسط معلمى شرق
شارك معلمو وموظفو إدارة شرق التعليمية وإدارة المنتزه التعليمية في تنظيم مسيرات حاشدة بالشوارع لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر 2024.
شرق في حب مصر
قالت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية لـ«الوطن»، إن معلمي الإدارة نظموا مسيرة حاشدة أثناء ذهابهم إلى لجان التصويت، وقرروا أن يكون لهم دور إيجابي أكثر من التصويت وقاموا بدعوة المواطنين للمشاركة في الماراثون.
المنتزه بتفرح
وأضاف حمادة حمادة مدير عام إدارة المنتزه أول التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن العاملين بالإدارة والطلبة تجمعوا في حب مصر ونظموا مسيرة حاشدة وشارك فيها طلبة المدارس، بهدف دعوة للمواطنين للنزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لأنه أهم حدث تمر به البلاد هذه الأيام وعلى الجميع المشاركة وإظهار صورة مصر القوية أمام العالم فالنزول يظهر وعي الشعب وقدرته على اختيار رئيسه.