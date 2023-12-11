«البنتاجون»: 90 هجوماً على القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنَّ القوات الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لتسعين هجوماً على الأقل، منذ 17 أكتوبر الماضي، وجرى إحباط معظمها، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء الاثنين.

وأوضحت القناة الإخبارية أنَّ «البنتاجون» نفى وجود تقييم بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية خلال الحرب في غزة، مدعيًا: «لم يتم فتح تحقيق حول ذلك».

وقال «البنتاجون»: «لم نمنح إسرائيل قنابل فسفورية منذ السابع من أكتوبر، ولا يمكننا التأكد من استخدامها خلال الحرب في غزة».