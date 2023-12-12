مناشدات عاجلة لإنقاذ مصابين على متن بارجة حربية إسرائيلية جرى قصفها بالبحر الأحمر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك مناشدات عاجلة لإنقاذ مصابين على متن سفينة حربية إسرائيلية تحترق قرب باب المندب في البحر الأحمر، بعد استهدافها بصواريخ كروز أطلقت من اليمن.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام أمريكية أعلنت تدمير بارجة حربية إسرائيلية أمام باب المندب في البحر الأحمر، عقب استهدافها بصاروخ كروز تم إطلاقه من اليمن.