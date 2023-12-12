وليد سليمان يدلي بصوته في الانتخابات بمدرسة فاطمة عنان

أدلى وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجنة مدرسة فاطمة عنان في التجمع، وسط اصطفاف كبير من الناخبين.

وشهدت لجان منطقة التجمع إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم لصنع مستقبل مصر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وحازم عمر وعبدالسند يمامة وفريد زهران على ولاية رئاسية مدتها 6 سنوات.