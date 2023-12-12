وفد دولي من متابعي الانتخابات الرئاسية يشيد بإقبال المواطنين في طنطا

تفقد وفد من المتابعين الدوليين سير العملية الانتخابية بعدد من لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمدينة طنطا، وأكد الوفد أن العملية الانتخابية تسير بصورة متميزة، وهناك توافد من المواطنين من مختلف الأعمار، إلى جانب أن الصناديق الانتخابية شبه ممتلئة، ما يؤكد أن الشعب المصري حريص على ممارسة حقوقه السياسية.

الانتخابات الرئاسية في الغربية

وأكد أعضاء الوفد أنهم تفقدوا عددا من اللجان الانتخابية بمدينة طنطا، وكان من المشاهدات التي لاحظوها التواجد الكبير من المواطنين أمام اللجان، إلى جانب سهولة عملية الاقتراع بالنسبة للناخب، وأن الناخبين يجدون سهولة ويسرا في الإدلاء بأصواتهم وعملية الدخول والخروج، والقضاة والمشرفون على الانتخابات يساعدون الناخبين من كبار السن.

الكتلة التصويتية في الغربية

يذكر أن محافظة الغربية بها 16 لجنة للمغتربين، و14 لجنة انتخابية عامة، ويبلغ عدد الكتلة التصويتية 3.5 مليون ناخب وناخبة، بينما عدد السكان يبلغ 5.3 نسمة.