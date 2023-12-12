القبض على عصابة تخصصت في سرقة وصلات أبراج الضغط العالي بالإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن «الإسكندرية، المنوفية، قنا» والأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط «مالك مخزن خردة - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل» وبحوزته «90 زاوية حديدية - كمية كبيرة من مسامير الربط خاصة بأبراج الضغط العالي» داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحصله عليها من سائق بإحدى الشركات لنقل الكهرباء، له معلومات جنائية، مقيم بالإسكندرية، وأمكن ضبطه.

كما اعترف بتحصله على المضبوطات حال قيامه بنقل مكونات أحد أبراج الضغط العالي المفككة لتخزينها بمخازن الشركة وقيامه بالتصرف في الكمية المضبوطة عن طريق بيعها لتاجر الخردة المضبوط مقابل مبالغ مالية.

مديرية أمن المنوفية

ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، وتخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، فرد محلي وطلقة، 3 مفاتيح مصطنعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات (4 سيارات).

مديرية أمن قنا

ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة قنا لقيامهم بسرقة (عدد من الأجهزة الإلكترونية من إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة قنا) وقاموا بنقل المسروقات بدراجة نارية (تروسيكل) ملك أحدهم، وبحوزتهم (2 فرد محلي وعدد من الطلقات)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم (7 أجهزة تابلت - جهاز لاب توب وشاحن - 7 هارد ديسك – 2 جهاز DVR – 2 جهاز باور سبلاى - وحدة سيرفر - جهاز راوتر)، والأدوات المستخدمة في الواقعة (2 مقص حديدي، صاروخ كهربائي) ومركبة التروسيكل المشار إليها دون لوحات معدنية.