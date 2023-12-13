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الحكومة توافق على بدء تجهيزات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. ينطلق 24 يناير

كتب:

أسماء زايد
01:16 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، على عدة قرارات مهمة خلال اجتماع اليوم، ومنها الموافقة على قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاقد على تنفيذ التجهيزات المطلوبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف إقامة المعرض بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية بالساحتين العربية والدولية.

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