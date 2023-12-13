محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مدينة شرم الشيخ والمشاركين بالانتخابات الرئاسية

كرم اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، بمناسبة حصول مدينته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إعداد وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024، مما أدى لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المشرف أمام الجميع.

محافظ جنوب سيناء يكرم العاملين بمركز العمليات

وفي نفس السياق، كرم محافظ جنوب سيناء العاملين بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وأعضاء لجنة البت الدائمة بالمحافظة؛ لأدائهم المتميز والانتهاء من لجان البت بطلبات التصالح على أعمال البناء المخالف بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بمدينة شرم الشيخ كأول مدينة تنهي أعمال التصالح على مستوى المحافظة.

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين من خريجي الأكاديمية

وفي إطار تكريم المتميزين أيضا، كرم محافظ جنوب سيناء المتميزين من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب من العاملين بالمحافظة الذين اجتازوا برنامج المسئول الحكومي المحترف، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.