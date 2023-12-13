الطفلة ريتاج الشوادفي بجنوب سيناء تحصد ذهبية بطولة كأس مصر للجمباز

حصلت الطفلة ريتاج حمادة الشوادفي، ابنة محافظة جنوب سيناء، على المركز الأول في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك، وذلك للمرحلة الحادية عشر انتساب للموسم الرياضي 2023/ 2024.

3 ميداليات ذهبية

وقالت رانيا عبد الحميد، والدة ريتاج، إن ريتاج تحلم بالحصول على أكبر عدد من البطولات الدولية، وأن يصبح اسمها لامعا في رياضة الجمباز، فهي تمارس هذه الرياضة منذ كانت في الخامسة من عمرها، وحصلت على مدار الخمس سنوات الماضية على 4 بطولات مختلفة، حصدت فيها 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

وأشارت «عبدالحميد» إلى أن ابنتها تتلقى الدعم الكامل من مدربيها الذين يتوسمون فيها تقدم المستوى والحصول على البطولات الدولية.

الوصول للعالمية

وأعربت «ريتاج» عن سعادتها البالغة لحصولها علي المركز الأول، قائلة «اخترت رياضة الجمباز بنفسي منذ أن كنت صغيرة، وأحببتها، وأتمني أن أصل للعالمية، فقد حصلت على ميداليات ذهبية وفضية، لكن لدي أمل في الوصول لأعلى مستوى».