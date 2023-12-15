لماذا تتكرر السنة الكبيسة كل 4 أعوام؟

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن السنة الكبيسة تأتي كل 4 أعوام، ويكون عدد أيامها 366 يوما، بعد إضافة يوما على شهر فبراير من عامها، ليكون 29 يوما بدلا من 28، لافتا إلى أن آخر عام كبيس كان 2020 وفقاً للتقويم الفلكي.

السنة الكبيسة

وأضاف رئيس القومي للبحوث الفلكية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد علاقة بين السنة الكبيسة والأحداث التي تأتي خلال الأعوام، وأنه لا يمكن لشخص التنبؤ، والتوقع بأي أحداث للأعوام الجديدة.

البحوث الفلكية

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك عدد من الإمكانيات والتجهيزات العلمية والبحثية والبشرية للمعهد، يستطيع من خلالها متابعة الظواهر الفلكية والتغيرات المختلفة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وأن هناك دعم غير محدود مقدم من الدولة المصرية للمعهد لتحديث وتطوير إمكانياته العلمية، وفقا لأحداث النظم والجهزة العالمية في هذا الشأن.