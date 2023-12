«الأونروا»: الناس في غزة يعتقدون أن حقوق الإنسان لا تنطبق عليهم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن المباني الخاصة بـ«الأونروا» والمساحات المحيطة بها مكتظة بالملاجئ والأشخاص الجائعين، ولم تعد المساعدات الإنسانية قادرة على الوصول إلى أولئك الذين لم يتمكنوا من الانتقال إلى جنوب قطاع غزة.

وأضافت «الأونروا»، عبر الصفحة الرسمية بمنصة «إكس»، أنه لم يعد هناك طعام يمكن شراؤه، حتى بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون دفع الأموال.

The spaces around @UNRWA buildings are congested with shelters and hungry people.



Humanitarian aid can no longer reach those who could not move to the south.



There is no more food to buy, even for those who can pay.