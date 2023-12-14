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انتخابات المصريين بالداخل

«الأونروا»: الناس في غزة يعتقدون أن حقوق الإنسان لا تنطبق عليهم

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:42 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
الأونروا

الأونروا

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن المباني الخاصة بـ«الأونروا» والمساحات المحيطة بها مكتظة بالملاجئ والأشخاص الجائعين، ولم تعد المساعدات الإنسانية قادرة على الوصول إلى أولئك الذين لم يتمكنوا من الانتقال إلى جنوب قطاع غزة.

وأضافت «الأونروا»، عبر الصفحة الرسمية بمنصة «إكس»، أنه لم يعد هناك طعام يمكن شراؤه، حتى بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون دفع الأموال.

فيليب لازاريني: ما يحدث في غزة يجب أن يثير غضب الجميع

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، خلال مؤتمر صحفي بجنيف: «ما يصدمني باستمرار هو المستوى المتزايد من التجريد من الإنسانية»، معربًا عن أسفه لحقيقة أن البعض يبتهج بالخطأ في الحرب المتواصلة على قطاع غزة، مضيفا أن ما يحدث في غزة يجب أن يثير غضب الجميع ويجعلنا نعيد التفكير في قيمنا».

وقال «لازاريني»: «الناس في غزة يعتقدون أن حياتهم لا تساوي حياة الآخرين، وأن لديهم شعورا بأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لا تنطبق عليهم».

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بقلم محمد عبدالعزيز