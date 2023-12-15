8 معلومات عن مدارس التربية الخاصة في كوم أمبو.. تستوعب جميع المراحل التعليمية

شهدت مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وضع حجر الأساس لإنشاء مجمع مدارس التربية الخاصة، وهو مشروع جديد يهدف إلى تقديم التعليم المناسب للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

قالت المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام محافظة أسوان، إن إنشاء المجمع بطاقة استيعابية تبلغ 27 فصلاً دراسياً، ويتم استقبال الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية العامة، ومن المقرر أن يبدأ المجمع في تقديم الخدمة في العام الدراسي القادم 2024/2025.

إنشاء مجمع مدارس التربية الخاصة

وحضر مراسم وضع حجر الأساس عددت من الشخصيات المهمة، بما في ذلك نرمين شهاب الدين رئيس قطاع التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد موسى مدير فرع مؤسسة مصر الخير، وشوقي مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى قادة التعليم.

8 معلومات مدارس التربية الخاصة في كوم أمبو

وترصد «الوطن» 8 معلومات مدارس التربية الخاصة في كوم أمبو.

1. أكدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة خلال وضع حجر الأساس لإنشاء المجمع، أنه يستوعب جميع المراحل التعليمية.

2. يتكون المجمع من 27 فصلًا دراسيًا.

3. يستوعب الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية العامة.

4. من المقرر أن يدخل المجمع الخدمة في العام الدراسي القادم 2024/2025.

5. إقامة المجمع تعكس الاهتمام الغير مسبوق الذي توليه الدولة المصرية لذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

6. يهدف المجمع إلى توفير الحقوق والمزايا لذوي الهمم وتسهيل الخدمات لهم.

7. يعتبر المجمع فرصة لذوي الهمم للتعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم وابتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم.

8. تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تقديم كافة الدعم والرعاية لذوي الهمم، وتحقيق تطلعاتهم وحقوقهم.