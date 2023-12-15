مسؤول دفاعي أمريكي: صاروخ باليستي أصاب سفينة ترفع علم ليبيريا في مضيق باب المندب

أفاد مسؤول دفاعي أمريكي، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن صاروخ باليستي أُطلق في وقت سابق من الأراضي اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، أصاب سفينة ثانية ترفع العلم الليبيري في مضيق باب المندب، لافتًا إلى أن الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية تسبب في نشوب حريق، والطاقم يعمل على إخماده.

وأشار إلى أن المدمرة البحرية الأمريكية «ماسون»، في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بصاروخ.

سفينة الحاويات مملوكة لسويسرا

كما أفادت شركة الأمن البحري البريطانية، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سفينة الحاويات مملوكة لسويسرا وترفع علم ليبيريا، وجرى اعتراضها أثناء إبحارها نحو الشمال على بعد نحو 22.8 ميل جنوب غربي المخا باليمن.

وأوضح أن السفينة واصلت الإبحار شمالا، وغيرت مسارها 180 درجة، بعد 30 دقيقة تقريبا لتبحر جنوبا وتعود نحو باب المندب.