تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء قطاع غزة كتب: شروق مراد 06:52 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023 عاجل القاهرة الإخبارية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بوجود تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بسماء قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: آخر تطورات الأوضاع الصحية في فلسطين.. 18987 شهيدا وأكثر من 55 ألف مصاب سيناريوهات الحكم في قطاع غزة.. هل لإسرائيل وأمريكا أم فلسطين؟ ماذا قال البنتاجون عن الأوضاع في فلسطين قبل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة؟ سفير فلسطين لدى الصين: بكين تدعم إقامة مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية المطرب «أبو» يغني «the world is blind» لأطفال فلسطين بحفل افتتاح مهرجان الجونة فلسطين غزة طائرات الاستطلاع سماء غزة بقلم شروق مراد