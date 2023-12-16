قطع المياه في عدة مناطق بالدقهلية للصيانة الدورية اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية عن انقطاع المياه اليوم السبت لمدة 10 ساعات، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تطهير مرفق مياه منية النصر والقيام بأعمال صيانة دورية.

خريطة الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه

وبحسب بيان صادر من رئاسة مجلس مدينة منية النصر، فإن انقطاع المياه اليوم في مناطق «برمبال القديمة والجديدة، ميت عاصم، كفر علام، الرياض، الجنينة، النزل»، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، لتطهير مرفق مياه المدينة وصيانته.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب

وناشدت رئاسة مجلس المدينة المواطنين والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز بأخذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.