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القاهرة الإخبارية: إيران تعلن إعدام عميل للموساد الإسرائيلي

كتب:

نرمين عفيفي
10:00 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
علم إيران

علم إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، إعدام عميل للموساد الإسرائيلي، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

 

 

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