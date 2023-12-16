القاهرة الإخبارية: إيران تعلن إعدام عميل للموساد الإسرائيلي كتب: نرمين عفيفي 10:00 ص | السبت 16 ديسمبر 2023 علم إيران أعلنت السلطات الإيرانية، إعدام عميل للموساد الإسرائيلي، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «العربية»: بايدن التقى رئيس الموساد الإسرائيلي في البيت الأبيض عاجل.. تعيين رئيس جديد لجهاز الموساد الإسرائيلي رئيس «الموساد» الإسرائيلي المنتهية ولايته: يجب مضاعفة الأنشطة ضد إيران اختراق تليفون زوجة رئيس الموساد الإسرائيلي.. «هدية عيد المساخر» الموساد الإسرائيلي السلطات الإيرانية بقلم نرمين عفيفي