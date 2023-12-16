رسالة الفصائل الفلسطينية لأمريكا: تدعمون إسرائيل كأنكم تحاربون دولة عظمى

وجهت الفصائل الفلسطينية في بيان لها رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأول لإسرائيل قائلة إن الإدارة الأمريكية تقوم بتسيير جسورها الجوية لدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكأنها تقاتل دولة عظمى.

وأكدت الفصائل أنه رغم مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية، فالمقاتلون في شوارع قطاع غزة يستبسلون ويضربون أمثلة في معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ.

وقالت الفصائل الفلسطينية بحسب بيانها، إن ما يعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من أعداد الضحايا والمصابين هو غير حقيقي، فما تراه الفصائل بأعينها والروايات توثق أضعاف العدد المعلن من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية: العدو يصب غضبه على النساء والأطفال

وأوضحت الفصائل الفلسطينية، أنهم يرصدون صراخ قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاقهم للرصاص بشكل عشوائي، بعد وقوعهم في كمائن الفصائل: «العدو يصب غضبه على النساء والأطفال».

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المرتزقة في عملياتها العسكرية للتغطية على جبنها.

تدمير 100 آلية عسكرية إسرائيلية

وكشفت الفصائل الفلسطينية أنها قامت بتدمير أكثر من 100 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام الـ5 الماضية، في جباليا والشجاعية والشيخ رضوان والزيتون والمنطقة الوسطى وخان يونس جنوب قطاع غزة.

كما تمكنت الفصائل الفلسطينية من استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستطاعت إصابة العديد منهم.