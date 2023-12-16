ظواهر جوية وأمطار تصاحب نوة الفيضة بالمحافظات.. تحذير للصيادين وسكان السواحل

ظواهر جوية وأمطار تصاحب نوة الفيضة بالمحافظات، وتستعد معظم المحافظات لآثار تلك النوة، نظراً لكون أبرز سماتها هطول أمطار غزيرة قد تمتد لمحافظات الجنوب وارتفاع موج البحر.

ظواهر جوية وأمطار تصاحب نوة الفيضة بالمحافظات

محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها محافظات السواحل الشمالية، ترفع درجة الاستعداد، نظراً لكون هناك ظواهر جوية وأمطار تصاحب نوة الفيضة الكبرى بالمحافظات، ما يستوجب اتخاذ الاحتياطات لمواجهة آثار سقوط الأمطار بغزارة.

4 معلومات عن نوة الفيضة الكبرى

وقال شيخ الصيادين في محافظة السويس الحاج بكري أبو الحسن، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن معظم الصيادين يعرفون عن ظهر قلب مواعيد النوات وخصائصها، ونحن بدورنا دائما نؤكد على الجميع من باب الاحتياط، حيث إن «نوة الفيضة الكبرى» تضرب سواحل الإسكندرية في النصف الأول من شهر يناير كل عام، وتحديدا من يوم 12 يناير، موضحاً أنه قد أطلق عليها هذا الاسم لأن البحر ترتفع أمواجه بشكل كبير، ويؤثر ذلك على حركة الصيد، كما تصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار شديدة جدًا، وتستمر النوة لمدة 6 أيام وتعقبها نوة الغطاس.