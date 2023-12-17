تداول 52 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن 8 سفن متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرة إلى تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و877 شاحنة، و132 سيارة.

تداول الصادرات والواردات

وبحسب إعلان هيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، و418 شاحنة، و122 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، و459 شاحنة، و10 سيارات.

حركة التداول بمواني سفاجا ونويبع والسويس

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «SUNNY HOLG»، وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم صب قادمة من السعودية، والسفينتين «الحرية» و«دليلة»، بينما يستقبل الميناء أمس السفينتين «أمل» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت 4 سفن هي «دليلة»، و«الحرية»، و«أمل» و«بوسيدون إكسبريس»ز

كما شهد ميناء نويبع تداول 1990 طن بضائع، و277 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين «أيلة» و«آور».

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة «LILY OF SEA»، وعلى متنها 5000 طن حديد وسيلاج متجهة إلى العقبة قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1650 راكبا بموانيها.