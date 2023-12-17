«التعاون الدولي»: حصلنا على 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة في 4 سنوات

أعلنت وزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن إطلاق تقريرها السنوي «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.

وكشف التقرير أنَّ إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنَّ التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كان محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التحديات الجيوسياسية.

وأضافت أنَّ الوزارة عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي.

وأكّدت أنَّ مصر استطاعت حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.

ويتضمن التقرير نتائج ومخرجات منصات التعاون التنسيقي المشترك والاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، وتفعيل سياسات التعاون الإنمائي، بما يلبي أولويات ومتطلبات التنمية.

وتأتي هذه النتائج في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على إعلان تفاصيل التعاون مع شركاء التنمية من خلال تقرير سنوي مُفصل يصدر في ديسمبر من كل عام.

ويُعد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أداة مهمة لتعزيز الشفافية والحوكمة في مجال التعاون الإنمائي، ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.