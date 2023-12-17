عاجل.. كولر يكشف حقيقة إصابة كهربا: «تعرض لها أثناء نومه»

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن استعدادات فريقه لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال «كولر» في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «غدا مواجهة مختلفة عما كانت أمام الاتحاد، ولدينا حظوظ لبلوغ النهائي، هذه البطولة بشكلها الحالي لن تتاح مستقبلا، نفكر في مواجهة الغد لتقديم أفضل أداء، وسنواجه فريق قوي للغاية، ولاعبو فريقي سيقدمون أفضل أداء للانتصار».

كولر: حضرت جيدا للمباراةوأكد المدير الفني: «حضرت جيدّا للمباراة، وشاهدت عدد من مواجهات فلومينينسي، وأحب متابعة كرة القدم البرازيلية منذ الصغر، والمدرب دينيز لديه أسلوب مختلف وهو يؤدي عملا رائعا».

وأشار كولر إلى كبر سن لاعبي فلومينينسي، مؤكدا أن «الأداء أهم من العمر، اللاعب الكبير هو لاعب مخضرم يملك خبرات أعلى، واللاعب الشاب يركض كثيرا، لكن لاعب الخبرة يستطيع الوقوف أكثر واللعب مع الفريق».

المدير الفني للنادي الأهلي، كشف عن موقف أنتوني موديست، مهاجم الفريق، بعد انتهاء مشواره مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال «كولر» في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية: «نعم مشوار موديست انتهى في مونديال الأندية، لكن لم ينته مع الأهلي».

جاء ذلك رداً على سؤال وجه لكولر من أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي، عن مصير موديست مع النادي الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة فلومينينسي البرازيليويستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي البطولة، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الاثنين، ويغيب موديست عن صفوف الأهلي في المباراة المقبلة بسبب الطرد المباشر.

وتعرض أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للطرد المباشر أمام اتحاد جدة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وحصل موديست، على بطاقة حمراء في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بعد استخدامه المرفق في تدخله مع أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة.

وتحدث مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن استعدادات فريقه لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال «كولر» في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «غدا مواجهة مختلفة عما كانت أمام الاتحاد، ولدينا حظوظ لبلوغ النهائي، هذه البطولة بشكلها الحالي لن تتاح مستقبلا، نفكر في مواجهة الغد لتقديم أفضل أداء، وسنواجه فريق قوي للغاية، ولاعبو فريقي سيقدمون أفضل أداء للانتصار».

كولر: حضرت جيدا للمباراةوأكد المدير الفني: «حضرت جيدّا للمباراة، وشاهدت عدد من مواجهات فلومينينسي، وأحب متابعة كرة القدم البرازيلية منذ الصغر، والمدرب دينيز لديه أسلوب مختلف وهو يؤدي عملا رائعا».

وأشار كولر إلى كبر سن لاعبي فلومينينسي، مؤكدا أن «الأداء أهم من العمر، اللاعب الكبير هو لاعب مخضرم يملك خبرات أعلى، واللاعب الشاب يركض كثيرا، لكن لاعب الخبرة يستطيع الوقوف أكثر واللعب مع الفريق».

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي في التاسعة مساء غد الاثنين بتوقيت السعودية «الثامنة بتوقيت القاهرة»، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي في التاسعة مساء غد الاثنين بتوقيت السعودية «الثامنة بتوقيت القاهرة»، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.