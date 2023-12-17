عاجل| «فيفا» يصدم الأهلي ويرفض طلبه بشأن مباراة فلومينينسي

تلقت بعثة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية، بالمملكة العربية السعودية، خطابا من «فيفا»، اليوم الأحد، يؤكد فيه رفضه ارتداء لاعبي «الأحمر» قميصًا يحمل الرقم «72»، في أثناء فترة الإحماء قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، في خطابه، إن ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء المشار إليه قبل المباراة السابقة للأهلي أمام اتحاد جدة، يخالف لوائحه التي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية، لأي سبب كان.

وردت بعثة الأهلي على «فيفا»، بخطاب أوضحت فيه حيثيات ارتداء لاعبي الفريق قميص الإحماء رقم «72»، لكن الاتحاد الدولي أكد أن «الأحمر» سوف يتعرض لعقوبات حال مخالفته لوائح الاتحاد.

في سياق متصل، تحدث مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن استعدادات فريقه لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال «كولر» في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «غدا مواجهة مختلفة عما كانت أمام الاتحاد، ولدينا حظوظ لبلوغ النهائي، هذه البطولة بشكلها الحالي لن تتاح مستقبلا، نفكر في مواجهة الغد لتقديم أفضل أداء، وسنواجه فريق قوي للغاية، ولاعبو فريقي سيقدمون أفضل أداء للانتصار».

كولر: حضرت جيدا للمباراةوأكد المدير الفني: «حضرت جيدّا للمباراة، وشاهدت عدد من مواجهات فلومينينسي، وأحب متابعة كرة القدم البرازيلية منذ الصغر، والمدرب دينيز لديه أسلوب مختلف وهو يؤدي عملا رائعا».

وأشار كولر إلى كبر سن لاعبي فلومينينسي، مؤكدا أن «الأداء أهم من العمر، اللاعب الكبير هو لاعب مخضرم يملك خبرات أعلى، واللاعب الشاب يركض كثيرا، لكن لاعب الخبرة يستطيع الوقوف أكثر واللعب مع الفريق».

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي في التاسعة مساء غد الاثنين بتوقيت السعودية «الثامنة بتوقيت القاهرة»، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي في التاسعة مساء الإثنين بتوقيت السعودية - الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.