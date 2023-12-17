الاحتلال الإسرائيلي: نواصل العمل استخباراتيا وعسكريا لاستعادة المحتجزين

أكد دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواصل العمل استخباراتيا وعسكريا لاستعادة المحتجزين، موضحًا أنه قصف مبنى عسكريا في الشمال على الحدود مع لبنان بحسب ما أفادته به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن جنوب لبنان منطقة قتالية وسنواصل استهداف مواقع حزب الله، ونفحص مبنى آخر يحتمل أن يكون فيه محتجزون.