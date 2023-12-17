بروتوكولات تعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية لتعزيز خبرات الطلاب

زاد اهتمام الدولة بقطاع التعليم التكنولوجى، الذى يُعد أحد المسارات المهمة فى التعليم الجامعى، وذلك فى ظل الدعم غير المسبوق الذى قدّمته القيادة السياسية بإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، مُجهّزة وفقاً لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمى المهم، حيث بدأت الدراسة العام الماضى فى 7 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - طيبة - أسيوط الجديدة - سمنود - مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسى «2022 - 2023»، لتعمل جنباً إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة - بنى سويف - الدلتا)، التى بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.

«عاشور»: مهتمون بتطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُّظم العالمية وتجهيزها بأحدث المعامل

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية دور الجامعات التكنولوجية فى تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيداً ببروتوكولات التعاون التى تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عملياً وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار «عاشور»، فى تصريحات أمس، إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُّظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، مؤكداً أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، التى تُنفّذها الجامعات، وأن العام الدراسى «2022 - 2023» شهد تنظيم الكثير من الفعاليات والأنشطة للجامعات التكنولوجية، وذلك فى إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.

تنظيم ندوات توعوية ومسابقات رياضية وفنية وثقافية.. وزيارات ميدانية للمشروعات القومية

من جانبه، أضاف الدكتور عربى كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة وقّعت بروتوكول تحالف إقليم الدلتا، الذى يضم 14 جامعة وعدداً من شركاء القطاع الخاص، إضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع المعهد القومى للمعايرة، كما تم افتتاح فرع للجامعة بواحة السيليكون بمدينة السادات؛ لتقديم برامج دراسية بمجال تكنولوجيا المعلومات، وتوقيع عقد إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، والمشاركة فى مُنتدى العلوم والتكنولوجيا الدولى لتحييد الكربون بالصين، وكذلك المشاركة فى الكثير من المعارض والمؤتمرات وورش العمل، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية وللمؤسسات الصناعية، فضلاً عن تنظيم ندوات علمية ومسابقات فنية ورياضية وثقافية، وبحث آليات تعزيز التعاون مع مسئولى عدة مؤسسات محلية ودولية.

وأوضح محمود الشيخ، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة نظّمت زيارات ميدانية للمؤسسات الصناعية لطلابها، وعقدت منافسات رياضية وفنية وثقافية، كما تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون، أبرزها: «جامعة ستراسكلايد - Strathclyde Scotland UK» و«الهيئة العربية للتصنيع»، والجامعة الأمريكية؛ لإنشاء مركز التطوير المهنى، ومعهد ساليزيان دون بوسكو، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والكلية العسكرية التكنولوجية، وشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة «بتروسيف»، كما تسعى الجامعة إلى عقد شراكات دولية مع عدد من الدول، منها (كوريا، الصين، إنجلترا)، فضلاً عن تحسين البنية التحتية من خلال استحداث معامل حديثة للجامعة مُجهّزة بأعلى التقنيات التكنولوجية، وتجهيز الشبكة الداخلية للجامعة، وتوفير نظام برمجيات؛ لتسهيل العملية التعليمية.

وأشارت الدكتورة هبة فاروق سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إلى أن الجامعة وفّرت 62 تدريباً عملياً بواقع 2982 فرصة تدريبية للطلاب بالمؤسسات الصناعية والخدمية، كما نظّمت مسابقة «أنتج ابتكر» لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبتكرين، وشاركت فى مبادرة الشراكة الدولية للتعليم العالى مع ممثلى الجامعات الأمريكية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «راميدا فارما» للصناعات الدوائية، فضلاً عن المشاركة فى مبادرة «تكافؤ» لدعم الطلاب المُتفوقين بالجامعات التكنولوجية، إضافة إلى عقد ندوات علمية تخصّصية وورش عمل، وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية، بجانب تنظيم الكثير من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمسابقات العلمية لاكتشاف مواهب الطلاب، وإقامة مركز الدعم الطلابى، موضحة أن الجامعة تقدّم الكثير من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، التى تقدم برامج: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا التصنيع الغذائى، تكنولوجيا السكك الحديدية»، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التى تقدّم برامج «تكنولوجيا الصناعات الدوائية - تكنولوجيا تركيبات الأسنان».

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعات التكنولوجية تُمثّل رافداً حديثاً ومهمّاً فى مسارات التعليم العالى، حيث تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدرّبة جيداً والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة فى المجال الصناعى، مشيراً إلى أن الجامعات التكنولوجية عقدت خلال الفترة الماضية الكثير من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية؛ لتدريب الطلاب عملياً والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية لديها، حيث يتم التدريب العملى بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلى المُحيط بهذه الجامعات، بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجامعات التكنولوجية أصبحت تنضم للتحالفات الإقليمية التى تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافى، مؤكّداً أن الإقبال الكبير الذى شهدته الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسى 2022/ 2023 يعكس الثقة التى أصبحت تتمتّع بها هذه الجامعات وثقة الطلاب وأولياء الأمور فيها؛ نظراً لما تقدّمه من برامج دراسية حديثة ومُتميّزة والاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.