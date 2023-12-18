كولر يعلن موقف مشاركة كهربا مع الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي | عاجل

تبحث جماهير القلعة الحمراء عن إجابة لتساؤل: هل يشارك كهربا في مباراة اليوم بين الأهلي وفلومينيسي البرازيلي؟، خلال المواجهة المرتقبة المحدد لها الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

هل يشارك كهربا في مباراة اليوم بين الأهلي وفلومينينسي ؟

وسخر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الأنباء التي أكدت تعرض محمود كهربا للإصابة، قبل مواجهة الفريق البرازيلي.

وقال السويسري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «كهربا جاهز لمواجهة فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسيكون متواجدا معنا بشكل طبيعي».

وأضاف: «لا أعرف إن كان محمود كهربا قد تعرض لإصابة وهو نائم (يضحك)، قد يكون خبر إصابته شائعة لكن لا أعلم فعلا».

وسيكون الفائز من مواجهة الأهلي أمام بطل البرازيل، على موعد مع مواجهة الفائز من لقاء مانشستر سيتي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، المحدد له غد الثلاثاء، في المباراة الأخرى لنصف نهائي كأس العالم للأندية.