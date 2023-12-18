هل يصوت مجلس الأمن لدخول المساعدات إلى قطاع غزة؟.. العالم يترقب

مع استمرار الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليومه الـ73، يستعد مجلس الأمن للتصويت على مقترح، يطالب فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بالسماح لوصول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك عن طريق الطرق البرية والبحرية والجوية، بحسب «رويترز».

وستصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضًا على إقامة مراقبين تابعين للأمم المتحدة، ويتوقف مشروع قرار مجلس الأمن على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، والتي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، وأيضًا الإمارات، التي صاغت نص القرار.

الولايات المتحدة تريد تخفيف لهجة وقف الأعمال العدائية في غزة

وأفاد دبلوماسيون لـ«رويترز»، بأنَّ الولايات المتحدة تريد تخفيف وطأة الأعمال العسكرية والعدائية في قطاع غزة، ويدعو النص الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز»، إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال العسكرية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

ولتمرير القرار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يحتاج مجلس الأمن إلى موافقة 9 أصوات على الأقل من الدول الأعضاء بالمجلس، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين، لحق النقض.

وكانت الأمم المتحدة و«الأونروا»، حذرت مرارًا وتكرارًا من كارثة إنسانية ومجاعة في غزة، خاصة مع نزوح أكثر من مليون و800 ألف فلسطيني إلى الجنوب، من بين 2 مليون و300 ألف فلسطيني في غزة.

الأمم المتحدة تحذر من المجاعة وانتشار الأمراض

وحذرت الأمم المتحدة أيضًا من المجاعة وانتشار الأمراض في ظل المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي مع استمرار القصف من جانب قوات الجيش الإسرائيلي، ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية.