إسرائيل تنفذ حزاما ناريا على مخيم المغازي وسط غزة كتب: هاجر عمر 01:04 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023 مخيم المغازي أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ حزاما ناريا على مخيم المغازي وسط غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حزاما ناريا على أراض زراعية قرب مخيم المغازي بغزة 9 شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي تقصف شرق مخيم المغازي بغزة الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مربعا سكنيا كاملا في مخيم المغازي عشرات الشهداء في مخيم المغازي وسط غزة بعد قصف إسرائيلي عنيف مخيم المغازي غزة فلسطين حزاما ناريا بقلم هاجر عمر