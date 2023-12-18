«الخارجية»: تضامن مصري كامل للبنان في ظروفه الدقيقة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من جان إيف لودريان، المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنّ الوزير شكري تناول خلال الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، والتي تضم في عضويتها مصر وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر.

ولفت إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بسبل التعامل مع مختلف الأزمات التي يواجهها لبنان الشقيق، كما ناقش الطرفان ضرورة تكثيف المساعي الحثيثة من أجل ضمان إرساء دعائم الاستقرار في أرجاء الأراضي اللبنانية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ وزير الخارجية أعاد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان في تلك الظروف الدقيقة التي يمر بها، مضيفا أنّ ما يواجهه لبنان في الوقت الراهن من تحديات جسام يفرض على النخبة السياسية اللبنانية أن تأخذ على عاتقها الاضطلاع بممارسة مسؤولياتها على النحو الذي يتناسب مع حجم الصعاب المتعددة على مختلف المستويات، وبما يكفل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب اللبناني الشقيق.

ومن جانبه، أكد لودريان حرصه على التنسيق بشكل دائم مع مصر حيال الأزمة اللبنانية، مشيرا إلى اعتزامه استمرار التعاون وتوطيده بشكل أكثر عمقا خلال الفترة المقبلة.

وأعرب المبعوث الفرنسي عن تطلعه لزيارة القاهرة في أقرب وقت، بهدف التباحث بشكل موسع حول مختلف أبعاد الموقف الراهن في لبنان على الأصعدة كافة، وفي إطار تبادل الرؤى بشأن التطورات الحالية.