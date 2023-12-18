«حياة كريمة» تهنئ الرئيس السيسـي على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

هنأت مؤسسة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية في استحقاق دستوري ثالث، متمنين من الله عز وجل أن يسدد خطاه، وأن يعينه على استكمال مسارات التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد، وكان على رأس تلك المشروعات القومية المبادرة الرئاسية حياة كريمة «تنمية الريف المصري».

كما هنّأت مؤسسة حياة كريمة جموع الشعب المصري في تأكيد وتجديد روابط ثقتهم في اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المشهد المشرف الذي شهدته الانتخابات، مشيدة بالأداء المتحضر الذي شهدته العملية الانتخابية داخل وخارج مصر، والذي تلاحظ في معظم اللجان خلال متابعتنا للانتخابات الرئاسية في كل المحافظات.

صورة حقيقية للتعددية السياسية

وأكدت المؤسسة أنّها شرُفت بمشاركتها كمراقب في هذه الدورة الانتخابية الأهم في تاريخ مصر والاستثنائية بمشاركة 4 مرشحين رئاسيين في صورة حقيقية للتعددية السياسية التي أصبحت تسود المجتمع المصري بعد رحلة الحوار الوطني في فتحه سبل جديدة للتحاور في المشهد السياسي المصري.

كانت «حياة كريمة» بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات شاركت من خلال 11 ألف متابع للعملية الانتخابية، تمّ توزيعهم على 9 آلاف مقر انتخابي، إضافة إلى مشاركة متطوّعيها في التنظيم أمام اللجان في كل المحافظات.

متابعة الانتخابات الرئاسية

واستهدفت «حياة كريمة» من متابعة الانتخابات المساهمة في ضمان الشفافية والعدالة والالتزام بالمعايير الانتخابية، وهذا ما تم ملاحظته بشكل جلي في أثناء متابعة للجان الانتخابية، إضافة إلى المشاركة الواسعة من جميع فئات وأعمار الشعب المصري وبالأخص المشاركة الشبابية التي تميزت بها هذه الانتخابات الرئاسية على وجه التحديد.