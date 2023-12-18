محمد حلاوة رئيس «صناعة الشيوخ»: مصر اليوم في عيد.. الرئيس السيسي يقود الوطن بتفويض كاسح من المصريين فى انتخابات تاريخية وندعو الله أن يوفقه لتحقيق النهضة والتنمية

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن يوم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أنباء فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%، وفى انتخابات شهدت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر بواقع 66.8%، إنما هو يوم عيد لمصر والمصريين جميعا ، ليس فقط لأن المواطنين أقبلوا بهذه النسبة التاريخية الأعلى فى تاريخ الانتخابات المصرية ، وليس لأنهم منحوا أصواتهم باكتساح للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لأن الآمال والطموحات المعقودة على استكمال الرئيس السيسي لمهمته التاريخية فى إعادة بناء مصر قد أحيطت بسياج قوى وصلب من أصوات المصريين

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن كلمات المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى العالمى، المخصص لإعلان نتيجة الانتخابات ، قد عبرت عنا جميعا ومست قلوبنا لما فيها من صدق وواقعية رأيناهما بأعيننا فى اللجان الانتخابية التى شاركنا فيها ، وخرجنا جميعا فرحين وفخورين بإقبال المصريين المنقطع النظير شبابا ونساء ورجالا وشيوخا ، وكم رأينا من مشاهد الحرص على المشاركة من ذوى الهمم ومن كبار السن ومن المقعدين ، ليوصلوا صوتهم بأنهم مع الاستقرار والتنمية والنهضة وسط الأزمات العالمية والفوضى والحروب التى تعضف بالمنطقة والعالم من حولنا.

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، التهنئة الواجبة فى هذا الاستحقاق الرئاسى الكبير ، هى لمصر أولا ، هنيئا لها بالقائد الشجاع ، والفارس الذى دافع عنها فى مواجهة موجات التطرف وجماعات التكفير وعصابات الإرهاب المنظم ، هنيئا لمصر ثانيا بالرجل الذى ينتمى للشعب وللبسطاء من المصريين ويشعر بهم ويحلم لهم جميعا بغد أفضل ، كما يحلم لبلدنا أن يكون قد الدنيا ، من خلال العلم والتطوير الذى يستند على أسس واقعية والاستغلال الأفضل للموارد والقدرات

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة ، أن المناخ الحضارى الذى جرت فيه الانتخابات الرئاسية ، والتعددية والاختلاف الواضح بين المرشحين، وحيادية وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية فى إعطاء حملات المرشحين الأربعة مساحات متساوية، والإقبال الهائل من كافة فئات المجتمع للمشاركة والتصويت، جعل وسائل الإعلام العالمية، تعترف بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن العالم أجمع تابع العرس الديموقراطى فى مصر وطوابير المواطنين أمام اللجان الانتخابية للإداء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية،فى مناخ سياسي مثالى أدهش المراقبين والمحللين من كافة أنحاء العالم

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إلى أن منظمات المجتمع المدنى فى مصر وأفريقيا وكذلك المنظمات الدولية ، كان لها حضور كبير فى متابعة جميع المراحل الانتخابية وكانت شهادتها ضرورية ، لأننا جزء من العالم وأصحاب تجربة سياسية عريقة ، وجاءت شهادتها منصفة وأمينة للتجربة العظيمة للشعب المصرى، وكيف تمت الاستحقاق الرئاسى فى ظروف وبيئة سلمية ، خالية من أى شوائب تخل بالعملية الانتخابية، وسط مشاركة واسعة للنساء وحماسة الشباب وحرص على مساعدة كبار السن وذوى الهمم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية ، توفر مناخا من العمل والاستقرار فى مصر وتسمح للقائد الرئيس بأن يستكما ما بدأه من مشروعات عملاقة وخطط استراتيجية لإعادة بناء مصر الحديثة ، للوصول بها إلى مصاف الدول القائدة فى العالم والتى تضيف للإنسانية إضافات حضارية ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ولايته الجديدة وأن يسدد خطاه لصالح مصر والمصريين