عاجل.. مفاجأة سارة لـ«الشناوي».. عرض ضخم والتنفيذ خلال ساعات

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن النادي الأهلي سيلتقي خلال الساعات المقبلة عرضًا سعوديًا لضم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وأوضح «زاهر» في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس 1» أن عرضًا من أحد الأندية السعودية سيصل إلى الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة من أجل ضم محمد الشناوي، حارس الأهلي، خلال الفترة المقبلة بعد المستوى الذي قدمه الفترة الأخيرة، وأخرها كأس العالم للأندية.

وأشار «زاهر» إلى أن إدارة النادي الأهلي سترفض مناقشة العرض المقدم من أحد أندية الدوري السعودي وذلك في ظل تمسكه بتواجد محمد الشناوي، مضيفًا أن العروض المقدمة لا تؤثر على اللاعب والذي ترك الأمر كاملًا في يد إدارة النادي الأهلي.

زاهر: سيتم تجديد محمد الشناوي وعدد من اللاعبينوكشف «زاهر» أنه عقب انتهاء الفريق من كأس السوبر المصري، وانتهاء مشاركة مصر في كأس الامم الأفريقية، سيفتح الأهلي ملف تجديد اللاعبين، ومن بينهم محمد الشناوي، من أجل تعديل عقودهم وزيادة عدد السنوات.

وأتم «زاهر» تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي سيقوم بتجديد التعاقد بمبلغ مرضٍ لحارس المرمى، بالإضافة لزيادة عدد سنواته خاصة أن الفريق متسمك بحارس مرمى الأهلي.

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن لاعبي الفريق الأحمر لم يقصروا خلال المباراة التي جمعت المارد الأحمر أمام فلومينينسي، والتي انتهت بانتصار الأخير، بهدفين دون رد، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال «الشناوي» في تصريحات تليفزيونية لقناة «SSC»: «لعبنا مباراة جيدة اليوم أمام فلومينينسي رغم الخسارة، وكنا قريبين للغاية من الفوز».

وأضاف: «أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول التي كانت كفيلة بخروجنا متقدمين بفارق أكثر من هدف خلال الشوط الأول، كما أننا واصلنا مسلسل إهدار الفرص كذلك في الشوط الثاني وهو ما تسبب لنا في أزمة».

وأردف: «إذا نجحنا في تسجيل فرصة واحدة في الشوط الأول، لتغيرت نتيجة المباراة تمامًا لصالحنا وحققنا الفوز، لكن التوفيق غاب عنا».

وأردف: «الهدف الذي سجله الخصم من ركلة جزاء غيّر من مجريات النتيجة وكان نقطة تحول في اللقاء، خاصة وأننا تسرعنا للاندفاع نحو الهجوم بعد هذا الهدف مباشرة وهو ما كلفنا الهدف الثاني في النهاية».

وأتم: «للأسف لم نرضِ الجماهير الغفيرة التي ساندتنا اليوم والتي قدمت أجواءً رائعة طوال مشوار البطولة، لكننا مازلنا ننتظر دعمها كعادتها خلال مباراتنا المقبلة على المركز الثالث والميدالية البرونزية».