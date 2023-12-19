رئيس «مستثمري الغاز»: الفوز الكاسح للسيسي يعبر عن ثقة الشعب في قيادته

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة استكمال لمسيرة العطاء والإنجازات في بناء مصر الحديثة وقدرته على مواجهة التحديات، لحماية مصر ومقدراتها إقليميا ودوليا.

وأضاف أن الإقبال غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات الرئاسية الحالية يعبّر بشكل قاطع على رغبة الشعب المصري في مساندة قيادتهم السياسية، لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم قي حماية مصر من التحديات الخارجية على مختلف الجبهات وفى نفس الوقت مواصلة عجلة البناء والإنتاج، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية للمواطنين.

بناء مصر خلال السنوات الماضية

وأكد رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن القيادة السياسية لديها خبرة عظيمة في ذلك، خاصة بعد النجاحات غير المسبوقة التي يجرى تحقيقها في بناء مصر خلال السنوات الماضية، ما أبهر العالم بقوة مصر وقدرتها على تحقيق المستحيل.