معلومات عن قسم الحروق بمستشفى بني سويف الجامعي بعد افتتاحه اليوم

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قسم الحروق بالمستشفى الجامعي، وسط حضور كبير من رؤساء الأقسام والكوادر الطبية والقيادات الطبية في المحافظة، بهدف التخفيف عن مرضى الحروق بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

توسعات جديدة برعاية قسم الحروق

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن قسم الحروق يضم 8 أسرة رعاية مركزة، و11 سريرا بالقسم الداخلي لعلاج مرضى الحروق، تحت إشراف طبي متكامل من أطباء جراحة التجميل و الحروق.

أهمية تشغيل قسم الحروق بمستشفى بني سويف الجامعي

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن تشغيل قسم الحروق في المستشفى الجامعي يساهم في توفير احتياجات مرضى الحروق على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة لانخفاض عدد أسرة الرعاية المركزة لهذا القسم، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الانتقال إلى محافظات أخرى للعلاج.

توسعات جديدة بقسم الحالات الحرجة بالمستشفى

وفي السياق ذاته، افتتح رئيس جامعة بني سويف اليوم، التوسعات الجديدة بقسم طب الحالات الحرجة بالمستشفى الجامعي، والتي شملت زيادة عدد الأسرة من 19 إلى 36 سريرا، وتوفير المزيد من الأجهزة المتخصصة، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من المرضى ذوي الحالات الحرجة في كافة التخصصات، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن السويفي، مشيرا إلى أن التوسعات الجديدة تمثل إضافة لمنظومة علاج الحالات الحرجة.