أستاذ اقتصاد: الدولة تبذل جهودا كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إنَّ الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتة إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للتحول في الطاقة مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر أو استراتيجية التغيرات المناخية واضحة المعالم.

خفض الانبعاثات الكربونية

وأضافت «علي»، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل وقائد الموجة الثانية في مرحلة التحول الطاقي للعالم بأكمله، وهو ما رأيناه في مؤتمرات «COP27» و«COP28»، قائلةً: «العالم يتحدث عن الطاقة الجديدة وكيفية خفض الانبعاثات الكربونية عن طريق التحول لاستخدام مصادر للطاقة صديقة للبيئة».

مصر تمتلك قدرات هائلة تساهم في جذب الاستثمارات

وتابعت: «مصر تمتلك قدرات هائلة تساهم في جذب الاستثمارات المباشرة مثل البنية التحتية القوية والبنية التشريعية والمواني، ومعظم مخرجات مؤتمر COP27 من مذكرات التفاهم تم تحويلها إلى الملاءات المالية على أرض الواقع، والدولة بذلت جهودا في تخصيص أراض لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر».