الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لحرب إبادة كتب: أحمد العانوسي 02:58 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023 محمود عباس نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: اشتباكات عنيفة في خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: الوضع الإنساني في غزة متدهور والاحتياجات مذهلة مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار حول غزة إلى الأربعاء ضياء رشوان: وزير الدفاع الأمريكي أكد أن قتل الأطفال في غزة هزيمة استراتيجية لإسرائيل غزة فلسطين بقلم أحمد العانوسي