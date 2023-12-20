9 علامات تدل على إصابتك بمتحور كورونا الجديد JN.1.. اذهب للطبيب فور الشعور بها

حالة من القلق تنتاب البعض، بمجرد انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، حتى لا يتكرر السيناريو المأساوي الذي شهده العالم خلال السنوات الماضية منذ ظهور الوباء، تمثل آخرها في سلالة فرعية جديدة من متحور أوميكرون، أطلق عليها متحور كورونا الجديد JN.1.

ووصلت نسبة انتشار المتحور BA.2.86 وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك JN.1، حوالي 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، وأكثر من نصفها كانت من متحور كورونا الجديد JN.1، وفقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

معلومات عن متحور كورونا الجديد JN.1

يعود اكتشاف متحور كورونا الجديد JN.1 إلى سبتمبر الماضي، إلا أنه عاد للانتشار من جديد، حيث تجاوز اختبار العينات نسبة الـ20% خلال الأسبوعين الماضيين، فهو أكثر قابلية للانتقال واختراق الجهاز المناعي لدى البشر، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض: «لديه القدرة على إصابة الحالات التي سبق أن تلقت تطيعمات فيروس كورونا القديمة، التي جرى استخدامها قبل عام 2023، لكن يُحتمل أن تقي الجرعات الأولية من لقاح كوفيد 19، في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد JN.1».

علامات تدل على إصابتك بمتحور كورونا الجديد

لم توضح مراكز السيطرة على الأمراض أي دليل على أنّ JN.1 أكثر خطورة من السلالات الفيروسية الأخرى، على الرغم من أنه قد يسبب زيادة في انتقال العدوى، ومن المرجح أن تكون الأعراض الأولية هي نفسها الموجودة في المتغيرات السابقة، والتي تشمل الآتي:

التهاب أو حكة في الحلق.

التعب والإرهاق.

الصداع.

الاحتقان.

السعال.

سيلان الأنف.

آلام العضلات.

الحمى والقشعريرة.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

الوقاية من متحور JN.1

ينصح الأطباء بضرورة إجراء اختبار، بمجرد ظهور العلامات التي تدل على الإصابة بالمتحور الجديد، خاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمن، وإذا تم تأكيد إصابتك يجب أن تعزل نفسك عن الآخرين، مع الحرص على تحسين التهوية والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.