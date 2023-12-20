«الصحة العالمية» تحذر من متحور كورونا JN.1.. ماذا قالت عن ارتداء الكمامة؟

تحذير جديد أطلقته منظمة الصحة العالمية بشأن متحور كورونا «JN.1»، الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية في الكثير من البلدان حول العالم، وأصُيب به العشرات لسرعة انتقاله، حيث يمتلك القدرة على مراوغة جهاز المناعة.

تفاصيل متحور كورونا «JN.1»

منظمة الصحة العالمية أكدت أن متحور فيروس كورونا «JN.1»، بدأ في التصاعد بسرعة فائقة في عدد من البلدان، ما أثار الرعب من تكرار تجربة كوفيد-19، مؤكدة أنه منفصل عن السلالة الأم BA.2.86، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية تحمي من الإصابات الخطيرة والوفاة الناجمة عن كل متغيرات فيروس كوفيد-19، بما في ذلك «JN.1».

في بيان رسمي لها، قالت «الصحة العالمية»، إن كوفيد-19 ليس الفيروس الوحيد المنتشر في الكثير من الدول، وإنما حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي أيضًا، موضحة أنها تراقب الأدلة والبيانات الخاصة بهذه الفيروسات ومتحوراتها، وستحدث المخاطر بحسب الحاجة، لافتةً إلى أن متحور «JN.1» هو متغير جديد نسبيًا جرى اكتشافه لأول مرة في أمريكا في سبتمبر.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، صرحت المنظمة أنه غالبًا من نوع «JN.1» شديد العدوى من فيروس كورونا، لذلك جرى وضع حالة تأهب بشأن خطر حدوث موجة جديدة في الأيام المقبلة.

نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن متحور كورونا «JN.1»

المتغير الجديد «JN.1»، يحمل صفات جينية يمكن أن تجعله أكثر عرضة للانتقال، ويملك تغييرًا واحدًا فقط في بروتينه الشوكي مقارنة بما سبقوه لكنه أكثر سرعة، كما أن لديه المقدرة على خداع جهاز المناعة.

«الصحة العالمية» طالبت المواطنين في كافة بلدان العالم، باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، ناصحةً بارتداء الكمامة، خاصةً مع حلول فصل الشتاء الذي يقود المتحور إلى زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن المناطق المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية.

وعلى جانب آخر، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين غسل اليدين جيدًا وتعقيمها، فضلا عن تغطية الوجه في أثناء السعال والعطس، وتلقي لقاح الإنفلونزا، والبقاء في المنزل في حالة المرض، وإجراء فحص التشخيص اللازم للوقاية من متحور كورونا الجديد.