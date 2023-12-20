وكيل «تعليم جنوب سيناء» يشدد على متابعة انضباط سير العملية التعليمية

أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على ضرورة متابعة إنضباط سير العملية التعليمية من خلال المتابعين والموجهين، وتسجيل الزيارة ميدانيا وواقعيا ولا يتم ذلك إلا في نهاية اليوم الدراسي.

كما شدد عقل على متابعة تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، وأن تكون المدرسة بيئة جاذبة للطالب لممارسة الأنشطة بجانب تحصيل المعرفة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة والنوعية بالمديرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الملفات الهامة التي جاءت بإجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حول إنضباط سير العملية التعليمية.

وفي الاجتماع، تم التأكيد على خطوات التوسع في تنفيذ اليوم الثقافى والرياضى والفني للطلاب بالمدارس مع توثيق تلك الأنشطة ورقيا وألكترونيا من خلال فيديو قصير.

كما تم تنظيم فترات المشاهدة للبرامج التعليمية داخل الفصول الدراسية وإعلانها داخل المدرسة وعلى صفحتها وتسليم الطلاب مواعيد مشاهدة كل صف وجدول إذاعة تلك البرامج التعليمية على المنصات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بتوجيه مديري المدارس بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا.

كما أكد على مديري الإدارات بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد فى إطار المبادرة الرئاسية "1000مدير مدرسة"، وتقديم كافة سبل الدعم لهم ونقل الخبرات إليهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسية، أكد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل تلك المجموعات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.