الأزهر الشريف ينظم ملتقى «جيل ضد الشائعات» في البحيرة

نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة، بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، ملتقى موسعًا تحت عنوان «جيل ضد الشائعات».

شارك في الملتقى مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ونائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي.

وأكد المفتي في كلمته على أهمية التسلح بالوعي في مواجهة أعداء الوطن، محذرًا من نشر الشائعات والترويج لها، خاصة التي تقوم بها الكتائب الإلكترونية وفرق العمل الاستخباراتية عن طريق الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد المحرصاوي على أهمية دور الأزهر الشريف في التوعية بالمخاطر التي يواجهها الشباب من الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بدمنهور الدكتورة نادية الحناوي إلى أهمية الندوة لفهم مخاطر الشائعات وحماية الشباب من الأفكار الهدامة.

حضر الملتقى عدد كبير من طالبات الأزهر الشريف وأعضاء فرع المنظمة بالبحيرة.