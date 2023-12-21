صديق الحارس الجزائري الراحل يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة.. «عريس جديد»

كان زكريا بوزياني في طريقه لتحقيق حلمه والوصول إلى نهاية مشوار طويل، من أجل الدخول في معسكر فريقه مولودية البيض الجزائري، وإقناع مدربه بالحصول على فرصة ثالثة للمشاركة هذا الموسم، لكنه لم يكن يعلم أن القدر يخبئ له طريقًا مختلفًا هو ومدربه.

تفاصيل الكلمات الأخيرة للحارس الراحل زكريا بوزياني

شاب يافع وعريس جديد عمره 27 عامًا فقط، كان لا يزال يملك أحلامًا مع الساحرة المستديرة، منها الاحتراف والوصول إلى العالمية، لكن مسيرته انتهت قبل بدايتها، بعدما غيّبه الموت إثر انقلاب حافلة فريقه أثناء توجهها إلى مدينة السوقر للدخول في معسكر مغلق، قبل مواجهة شبيبة القبائل في الدوري الجزائري.

يقول عبده لطرش صديق «زكريا» لـ«الوطن» إن الحارس الجزائري الراحل دخل حديثًا قفص الزوجية، لكن لم تمر أيام وخطفه القدر من فريقه وزوجته وعائلته، الأمر الذي كان بمثابة فاجعة للجميع، خاصة أنه على علاقة طيبة باللاعبين كافة في الدوري المحلي، كما أنه زامله في وقت سابق وكان أقرب الأصدقاء وأوفاهم بالنسبة له.

وعن سبب الوفاة، أشار إلى أنه تعرض لإصابات كبيرة ونزيف حاد توفي على إثره بعد الحادث بوقت قليل، بعد نقل الفريق بالكامل إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات اللازمة.

في آخر حديث بينهما، كان يرغب زكريا في الاطمئنان عليه خاصة أنه كان يعاني من إصابة، وكان يأمل في المشاركة مع فريقه بأكبر عدد من المباريات، من أجل إثبات جدارته والذهاب بعيدًا والحصول على فرصة للاحتراف، مثلما فعل صديقه الذي زامله في وقت سابق يعود إلى عام 2021.

في مشهد تعد تفاصيله الأصعب والأكثر مأساوية في كرة القدم، انقلبت حافلة فريق مولودية بيض الجزائر، في طريقها للوصول إلى ملعب مواجهة شبيبة القبائل ضمن منافسات الدوري المحلي، لكن القدر لم يكتب لها الوصول أو اكتمال رحلتها.

تفاصيل حادث انقلاب حافلة فريق بالدوري الجزائري

الحادث لم يكن عابرًا بل خطف من فريق مولودية بيض الجزائر حارسه ومدربه في دقائق قليلة ومتقاربة، إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل الفريق إلى مدينة السوقر، حيث مباراة شبيبة القبائل بالدوري الجزائري، إذ كان مدرب الفريق يرغب في الدخول بمعسكر مغلق قبل اللقاء الذي كان سيجمع الفريقين، غد الجمعة.

ليست المباراة فقط التي تأجلت على أثر هذا الحادث، بل نشاط كرة القدم توقف بالكامل، حدادًا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في تلك الحادث، سواء إصابات أو وفيات، ونعى النادي والاتحاد مصابيه وضحاياه بعد الحادث الأليم.

«عقب الحادث المأساوي الذي ألم بنادي وعائلة مولودية البيض، قررنا تعليق جميع النشاطات الكروية المقررة نهاية الأسبوع بكل التراب الوطني حتى إشعار آخر».. هكذا كان رد فعل الاتحاد الجزائري على الحادث المأساوي الذي ألم بكرة القدم الجزائرية في الساعات الماضية، وذلك في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الرسمي.

ولم يحدد الاتحاد الجزائري مدة توقف النشاط الرياضي داخل الجزائر في بيانه الذي أصدره، لكنه أيضًا أعلن إيقاف أي فعاليات خاصة بكرة القدم أو أي رياضة أخرى: «وأيضًا تقرر تأجيل مراسم عملية سحب قرعة الدورين 32 و16 لكأس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، لإشعار أخر أيضًا».

الحادث نال على دعم وتعاطف جميع الجماهير من مختلف الجنسيات والدوريات، خاصة بعدما خلف العديد من الضحايا بين إصابات ووفيات.