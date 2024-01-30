الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.. الطريقة والشروط

يهتم المرضى الراغبون في الحصول على خدمات علاجية بالمجان، بمعرفة طرق الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين الذين في حاجة إلى ذلك، تيسيرا عليهم ولمساعدتهم في تلقي العلاج المناسب لهم بشكل مجاني.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

وفيما يلي نعرض طرق الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة، والرابط الذي يمكن الدخول عليه لتقديم الطلب والأوراق المطلوبة والفئات المستحقة.

رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي، عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والإسكان، من خلال اتباع ما يلي:

خطوات الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنا.

الخطوة الثانية: الدخول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.

الخطوة الثالثة: كتابة الرقم القومي.

الخطوة الرابعة: الضغط على الاستعلام.

الخطوة الخامسة: إدخال اسم المريض كاملًا.

الخطوة السادسة: سيتم استعراض القرار.

كيفية التقديم على العلاج على نفقة الدولة

وعلى الراغبين في الحصول على العلاج المجاني، التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي تابع لمحافظته، ثم الخضوع لكافة الفحوصات الطبية المطلوبة من خلال اللجنة الثلاثية التي تشخص حالة المريض.

الأوراق المطلوبة لتلقي العلاج على نفقة الدولة

نقدم لكم الأوراق المطلوبة لتلقي العلاج على نفقة الدولة:

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- تقرير اللجنة الثلاثية.

3- التقرير الطبي والأبحاث الطبية التي أجراها المريض وحصل عليها.

4- يتم رفع جميع الأوراق المطلوبة وربطها مع موقع المجالس.

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة، وهم كالتالي:

1- أن يكون المريض مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم للحصول على العلاج المجاني ليس له أي تأمينات صحية.

3- أن يكون من فئة محدودي الدخل.

4- أن يكون مصاب بالأمراض النادرة.

5- مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان والأمراض المناعية وغيرها.

المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

وتستغرق المدة الزمنية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، أسبوعا، ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ، وتصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد فحص الطلب والموافقة عليه، يتم إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

مدة قرار العلاج على نفقة الدولة

وتكون مدة قرار العلاج على نفقة الدولة 6 أشهر، للعلاج الداخلي أو العلاج الدوائي، وتكون المدة سنة كاملة في حالات الغسيل الكلوي، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

أمراض العلاج على نفقة الدولة

تم إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة

أدوية التصلب المتعدد MS

أدوية مرضى التصلب المتعدد التقدمي الثانوي ومرضى التهاب النخاع

أدوية مرضى العصب البصري NMO

علاج التصلب المتعدد الانتكاسي، واللتصلب المتعدد للجهاز العصبي المركزي.

التيبس المناعي

الصدفية المفصلية

الالتهاب القزحي المناعي غير الميكروبي

الصدفية

والالتهاب المناعي للغدد العرقية

أماكن تقديم العلاج على نفقة الدولة

تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات، وعددها 27 مجلسا طبيا، كما تقدم الخدمات في 250 مستشفى موزعة على محافظات الجمهورية، وتشمل المستشفيات العامة والحميات والصدر والرمد والمراكز المتخصصة.