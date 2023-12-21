«القاهرة الإخبارية»: تخبط كبير في بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أعداد القتلى

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ هناك تخبطًا كبيرًا في الإعلان عن أعداد القتلى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.

مقتل 3 من جنود جيش الاحتلال

وأضافت «دانا»، خلال رسالة على الهواء، أنّ بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد مقتل 3 من جنوده، صباح اليوم، و8 إصابات في المعارك الضارية في شمالي القطاع، خصوصًا مع الدخول في الشهر الثالث، ولا تزال قوات الاحتلال تشتبك وتدور مع المقاومين الفلسطينيين في شمال القطاع وجنوبه.

الاشتباكات تزيد من خوف العائلات

وتابعت بأن هذه الاشتباكات تزيد من خوف العائلات وحفيظة الجمهور الإسرائيلي، وعلى رأسهم عائلات المحتجزين والجنود الذين لا يزالون يقاتلون ميدانيًا في قطاع غزة، مطالبين بتقديم تفسيرات حول طول المدة الزمنية في ظل السجال بين وسائل الإعلام وبيانات جيش الاحتلال التي تظهر فروقات واضحة.