تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن حول مساعدات غزة

أفادت «القاهرة الإخبارية»، بتأجيل التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن حول المساعدات الموجهة لغزة حتى وقت لاحق من اليوم الجمعة، وذلك في نبأ عاجل نقلته القناة.

وفي نفس السياق، أوضحت القناة أن آليات الاحتلال جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيسي في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مُجددًا خط الفايبر الرئيسي المغذي للإنترنت في القطاع.

كما أكدت «القاهرة الإخبارية»، نبأ إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل شقيقته بجباليا البلد.