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مندوبة الإمارات في مجلس الأمن: التهدئة ضرورية لوصول المساعدات لسكان غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:04 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قالت لانا نسيبة، مندوبة الإمارات في جلسة لمجلس الأمن، إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في غزة، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت أنه يجب خلق الظروف المواتية لوقف القتال في غزة، كما أن التهدئة ضرورية لوصول المساعدات لسكان غزة، مؤكدة أن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة.

وأشارت مندوبة الإمارات بمجلس الأمن إلى أن مشروع القرار يدعو لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية لغزة.

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بقلم محمد عزالدين