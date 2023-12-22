مندوبة الإمارات في مجلس الأمن: التهدئة ضرورية لوصول المساعدات لسكان غزة

قالت لانا نسيبة، مندوبة الإمارات في جلسة لمجلس الأمن، إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في غزة، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت أنه يجب خلق الظروف المواتية لوقف القتال في غزة، كما أن التهدئة ضرورية لوصول المساعدات لسكان غزة، مؤكدة أن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة.

وأشارت مندوبة الإمارات بمجلس الأمن إلى أن مشروع القرار يدعو لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية لغزة.