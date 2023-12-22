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وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى مشتول السوق المركزي 

كتب:

نظيمة البحرواي
08:20 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى مشتول السوق المركزي 

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى مشتول السوق المركزي 

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفى مشتول السوق المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بها، وذلك بعد المرور على مستشفيات منيا القمح والسعديين المركزية.

تعديل خطوط سير الزيارة وتخصيص باب خارجي للزائرين

وجه وكيل وزارة الصحة بتعديل خطوط سير الزيارة، وتخصيص باب خارجي لهم، لمنع مرور المرافقين داخل الأقسام الطبية، كما اطمأن على انتظام سير العمل بقسم الحضانات، الذي تم تشغيله تجريبياً منذ عدة أشهر بعد الانتهاء من تطويره وتوسعته بالتعاون مع المجتمع المدني، واستغلال الأماكن المُتاحة في تقديم الخدمة، وزيادة عدد الحضانات من 15 إلى أكثر من 25 حضانة.

التأكد من تدوين بيانات الحالات والملاحظات الطبية

وقام وكيل الوزارة، بمراجعة السجلات الطبية بقسم الحضانات، للتأكد من تدوين بيانات الحالات والملاحظات الطبية بها، واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود الأقسام الداخلية بالمستشفى، واطمئن على الحالة الصحية للأطفال بالقسم الداخلي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما وجه بتغيير بعض الأثاث الخشبي بالقسم بأثاث معدني، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وصيانة أحد النوافذ بالمستشفى، مؤكداً أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى.

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