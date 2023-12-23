انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين تزامنا مع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة ومخيم جنين.

آليات وجرفاتات تقتحم مدينة ومخيم جنين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأشاروا إلى أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخبم جنبن، في وقت تدفع فيه قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من عدة محاور.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات مطلة على مخيم جنين، ونشرت القناصة بداخلها وعلى أسطحها.

كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال.

اقتحام بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس.

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قريوت وتجولت في شوارعها، كما داهم جنود الاحتلال منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة بيتا، وتجولت في عدة أحياء وشوارع بالبلدة، وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش واسعة بالبلدة، وداهموا عدة منازل.