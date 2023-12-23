متحدث حركة فتح: نصف مليون فلسطيني يعانون الجوع في غزة

قال حسين حمايل، متحدث حركة فتح لقناة القاهرة الإخبارية، إنَّنا نأمل أن يكون قرار توسيع المساعدات في غزة بارقة أمل للأطفال الذين يتضورون جوعا، ونثمن موقف الرئيس المصري تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة.

وأوضح متحدث حركة فتح أن المنظومة الدولية مكانتها مهددة في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة.

وتابع حسين حمايل، متحدث حركة فتح، أنه يجب على دول العالم إعلاء صوتها في وجه الولايات المتحدة التي دائما ما تستخدم الفيتو لتعطيل مشروع القرار المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار متحدث حركة فتح إلى أن الشعب الفلسطيني دفع أثمانا كبيرة للعدوان الإسرائيلي.. وحماس تريد وقفا كاملا لإطلاق النار وتحرير جميع الأسرى «الكل مقابل الكل».

وأكد حسين حمايل، أن نصف مليون فلسطيني يعانون الجوع في قطاع غزة خلال الفترة الحالية جراء نقص المواد الغذائية، وأن مصر ستبذل كل جهودها لتطبيق قرار مجلس الأمن بتسريع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.