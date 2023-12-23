متحدث حركة فتح: مصر لم تدخر أي جهد في إدخال المساعدات إلى غزة

قال حسين حمايل، متحدث حركة فتح لقناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها إنَّ مصر لم تدخر أي جهد في إدخال المساعدات إلى غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني بالقطاع.

وأوضح متحدث حركة فتح أنه يجب اتخاذ قرار حازم بوقف العدوان الإسرائيلي وعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تطبيق حل الدولتين، وكان يجب على بريطانيا أن تضغط في مجلس الأمن من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع حسين حمايل، متحدث حركة فتح، أنه يجب تجنيب الشعب الفلسطيني الدماء والدمار الناتج من القصف الإسرائيلي، وأن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك ضوءا أخضر من الولايات المتحدة لاستمرار ارتكاب جرائمه في قطاع غزة.

وأكد متحدث حركة فتح أنه يجب وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، نأمل قرارا من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.