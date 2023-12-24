تفاصيل حادث أمني جديد بالقرب من باب المندب

تزايدت الحوادث الأمنية بالقرب من مضيق باب المندب الواصل بين البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، على خلفية العملية العسكرية التي تحمل اسم «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، أعلنت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، استهداف جميع السفن التي تحمل علم الاحتلال الإسرائيلي، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وتلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس السبت، تقريرا عن حادث قرب مضيق باب المندب، على بعد 45 ميلاً بحريًا جنوب غربي الصليف شمال غرب مدينة الحديدة اليمنية، موضحة في بيان، أن السلطات المختصة أجرت على الفور تحقيقا حول حيثيات الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة التجارة البحرية البريطانية، إلى وقوع حادث هجوم على سفينة تجارية على بعد 200 كيلو متر جنوب غربي فيرافال جنوبي الهند، مضيفة في بيان، أن هجوما بمسيرة استهدف سفينة على بعد نحو 200 ميل بحري جنوب غرب فيرافال في الهند.

وأشارت عمليات التجارة البحرية البريطانية، إلى أنه تم توجيه إرشادات تحذيرية لجميع السفن في المنطقة بتوخي الحذر عند عبور مضيق باب المندب.

السفينة التجارية ترفع العلم الليبيري

وكانت شركات عالمية كبرى، بينها «ميرسك لاين» الدنماركية و«كوسكو» الصينية، و«سي أم أيه سي جي أم» الفرنسية علقت في وقت سابق، عمليات الشحن عبر البحر الأحمر، على خلفية الهجمات على سفن وناقلات نفط في البحر الأحمر وباب المندب

وحذرت الهيئة البريطانية، من مرور سفن أخرى في المنطقة ذاتها.

وقالت الشركة البريطانية للأمن البحري «أمبري»، إن حريقا نشب في سفينة تجارية تنقل منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري قبالة الساحل الغربي للهند، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز» للأنباء.

هجوم على سفينة في المحيط الهندي

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الهجوم وقع في المحيط الهندي، ما أسفر عن إلحاق أضرار بها لكنه لم يسبب سقوط ضحايا، فيما أشارت وكالتان بحريتان، إلى أن السفينة مرتبطة بإسرائيل.