أبوشامة: «القاهرة الإخبارية» وجدت مساحة لرؤية مصر بين العالم بشأن غزة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إن قناة «القاهرة الإخبارية» نجحت في أنها ترسخ في الرأي العام العالمي أو تجد مساحة في الرأي العام العالمي للرواية المصرية لما جرى في غزة، ففي بداية الأحداث كانت الرواية الإسرائيلية هي المتسيدة ونجحت إسرائيل بخبراتها الإعلامية الكبيرة المخترقة لكل وسائل الإعلام العالمي في فرض قصص وحكايات وتروي حقائق غائبة عن المشهد العالمي.

الرواية المصرية الأقرب للمصالح الفلسطينية

وأضاف «أبو شامة» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن قناة «القاهرة الإخبارية» أحد الإسهامات المهمة التي قامت بها في هذه المعركة حول الرواية المصرية، التي ندعي في كل مكان، إنها الرواية الأقرب إلى الواقع والأكثر مصداقية والأكثر اقترابا من المصالح الفلسطينية.

وتابع: «سواء على مستوى رفض التهجير ونقل ما يجري في قطاع غزة من جرائم وحشية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو على مستوى رؤية المستقبل القطاع بعد وقف القتال الذي حتما سيحدث في يوم من الأيام لأن الحرب لن تستمر مدى الحياة ونتمنى أن تنتهي قريباً».